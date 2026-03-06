Аналитики выяснили, куда россияне поедут на 8 Марта

Аналитики проанализировали отельные бронирования, оформленные на период праздничных выходных, и выяснили, куда россияне поедут на 8 Марта. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
Отмечается, что в этом году количество забронированных отелей выросло на 58%.
Как выяснили специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, самым популярным направлением стал Санкт-Петербург: доля Северной столицы составила 15,3% в общем объёме бронирований, а номер там обходится в среднем в 9,8 тыс. рублей в сутки.
«Также в топ-5 вошли Краснодарский край (доля — 12,7%; стоимость ночи — 12,7 тыс. рублей), Республика Татарстан (3,2%; 9 тыс. рублей), Москва (3,2%; 11,3 тыс. рублей) и Московская область (2,7%; 15,4 тыс. рублей)», — подчёркивается в исследовании.
Эксперты добавили, что за год список изменился не слишком сильно.
«На 8 Марта 2025 года больше путешественников выбирали отели в Нижнем Новгороде — он располагался на четвёртой строчке с 3,5%. А в этом году его сменила Москва, причём спрос на отдых в столице вырос в два раза», — заключили в сервисе.
Ранее в Госдуме разъяснили, что меняется с 1 марта для туристов при бронировании отеля.