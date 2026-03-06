Reuters узнал, что США разрешили Индии покупать российскую нефть

Проблема с поставками возникла из-за начала боевых действий на Ближнем Востоке. Половина нефтяных поставок в Индию шла из арабских стран через Ормузский пролив, однако сейчас из-за обстрелов этот маршрут оказался под угрозой. Российские же танкеры способны без проблем достигнуть берегов Индии, отмечал Bloomberg.