Reuters узнал, что США разрешили Индии покупать российскую нефть

Разрешение будет действовать 30 дней и распространяется только на нефть, которая находится на танкерах в море. Такая мера призвана снизить давление на мировой рынок нефти.

Источник: AP 2024

США выдали Индии временное разрешение на 30 дней, позволяющее продажу российской нефти на танкерах в море, чтобы снизить давление на мировой рынок нефти, сообщили Reuters два высокопоставленных американских чиновника.

Ранее источник сообщил агентству, что Индия обратилась к администрации США с просьбой разрешить импорт российской нефти в связи с конфликтом вокруг Ирана.

При этом индийские нефтеперерабатывающие компании уже в срочном порядке закупают миллионы баррелей российской нефти из-за перебоев поставок на фоне конфликта Израиля и США с Ираном, сообщили Reuters шесть источников, знакомых с ситуацией.

Проблема с поставками возникла из-за начала боевых действий на Ближнем Востоке. Половина нефтяных поставок в Индию шла из арабских стран через Ормузский пролив, однако сейчас из-за обстрелов этот маршрут оказался под угрозой. Российские же танкеры способны без проблем достигнуть берегов Индии, отмечал Bloomberg.

По информации от Bloomberg, поставки российской нефти в Индию возобновились на фоне напряженности между США и Израилем с Ираном. Согласно данным о движении судов, две партии нефти, изначально предназначавшиеся для Восточной Азии, теперь направляются в Индию.

В последнее время индийские нефтеперерабатывающие компании сократили импорт российской нефти из-за давления со стороны Соединенных Штатов. Однако обострение ситуации на Ближнем Востоке и закрытие Ормузского пролива создают дополнительные риски для обеспечения стабильных поставок нефти, как отмечал Bloomberg.

