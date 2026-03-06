Ричмонд
Умер мексиканский художник Педро Фридеберг

Мексиканский художник, дизайнер и архитектор Педро Фридеберг умер в возрасте 90 лет.

Мексиканский художник, дизайнер и архитектор Педро Фридеберг умер в возрасте 90 лет.

Об этом в соцсетях сообщила его семья.

«Семья мастера Педро Фридеберга с глубокой скорбью сообщает о его кончине сегодня утром в Сан-Мигель-де-Альенде в возрасте 90 лет», — говорится в публикации.

Фридеберг является автором знаменитой скульптуры «Рука-стул» и считается одним из последних представителей мексиканского сюрреализма.

Несколько дней назад в США стало известно о гибели звезды популярного реалити-шоу о рыбалке «Смертельный улов» Тодда Медоуза. Молодого человека не стало при загадочных обстоятельствах в возрасте 25 лет.

