Умер мексиканский художник Педро Фридеберг

Мексиканский художник, дизайнер и архитектор Педро Фридеберг умер в возрасте 90 лет.
Об этом в соцсетях сообщила его семья.
«Семья мастера Педро Фридеберга с глубокой скорбью сообщает о его кончине сегодня утром в Сан-Мигель-де-Альенде в возрасте 90 лет», — говорится в публикации.
Фридеберг является автором знаменитой скульптуры «Рука-стул» и считается одним из последних представителей мексиканского сюрреализма.
