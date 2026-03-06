Tasnim: целью удара Ирана по Бахрейну были здания, где находились военные США

ТЕГЕРАН, 6 марта. /ТАСС/. Целью иранского удара по Бахрейну были здания, где находились офицеры Пятого флота ВМС США. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.
Уточняется, что удары был нанесены по домам в районе Джуфейр в Манаме.
Ранее МВД Бахрейна сообщило о иранской атаке на три объекта в Манаме. Ударам подверглись две гостиницы и один жилой дом. Нанесен материальный ущерб, жертв нет, уточнили в ведомстве.
