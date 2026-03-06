Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США россиянина обвинили в отмывании денег

В США россиянина Бузолина обвинили в отмывании 1,2 миллиона долларов.

ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Власти США обвинили россиянина Николая Бузолина в отмывании 1,2 миллиона долларов, сообщил американский минюст.

«Сегодня в Хьюстоне, штат Техас, состоялось первое слушание по делу гражданина России, обвиняемого в отмывании более 1,2 миллиона долларов, полученных от мошеннической схемы, направленной против организаций Medicare Advantage (MAO)», — говорится в заявлении минюста США.

По данным ведомства, 38-летний Бузолин обвиняется в участии в схеме, в рамках которой зарегистрированная в Хьюстоне компания Verisola Inc. подавала фиктивные заявки MAO на оплату медицинского оборудования, которое на самом деле пациентам не поставлялось.

По версии следствия, Бузолин и его сообщники перевели за рубеж не менее 1,2 миллиона долларов, полученных в результате мошенничества. В случае признания его виновным мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше