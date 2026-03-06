В Хабаровском крае Комсомольский и Нанайский районы преобразуют в округа

В Хабаровском крае Комсомольский и Нанайский районы планируют преобразовать в муниципальные округа, — сообщает телеграм-канал Законодательной думы Хабаровского края.
Соответствующие законопроекты депутаты рассмотрели и поддержали на заседании комитета краевой думы по вопросам государственного устройства и местного самоуправления.
Подготовка к преобразованию Комсомольского района началась в конце 2025 года. Как сообщил председатель районного Собрания депутатов Вячеслав Лидовский, в 21 сельском поселении прошли публичные слушания. По их итогам все поселения поддержали инициативу о создании муниципального округа.
Аналогичная процедура прошла и в Нанайском районе. По словам председателя районного Собрания депутатов Екатерины Масловской, в октябре 2025 года публичные слушания состоялись во всех 14 сельских поселениях, и жители также выразили согласие на преобразование.
Законопроектами определяются границы будущих округов, перечень входящих в них населённых пунктов, наименование органов местного самоуправления, порядок формирования представительных органов, а также процедура избрания и срок полномочий первых глав муниципальных округов.
При этом, как отметили представители районных собраний депутатов, преобразование не изменит статус населённых пунктов. Все действующие льготы и меры социальной поддержки для жителей сохранятся в полном объёме.