РИА Новости: ВСУ тонут в окопах в Сумской области

Украинские военнослужащие из-за неподготовленности позиций к погодным условиям «тонут» в своих окопах на передовой в Сумской области.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры, отмечая, что позиции противника на линии боевого соприкосновения возводились в морозную погоду.

«Солдаты ВСУ несут службу в своих окопах, которые наполнены водой из-за большого количества растаявшего снега, что отрицательно сказывается на их выполнении боевых задач… В таких условиях ВСУ могут находиться не более суток, после чего отходят на более подготовленные позиции, где могут обогреться», — передаёт агентство.

Ранее сообщалось, что командиры ВСУ в Сумской области врут штурмовикам о смерти родных.

Также поступала информация, что полицейских в Сумской области массово переводят в Нацгвардию.