Украинские военнослужащие из-за неподготовленности позиций к погодным условиям «тонут» в своих окопах на передовой в Сумской области.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры, отмечая, что позиции противника на линии боевого соприкосновения возводились в морозную погоду.
«Солдаты ВСУ несут службу в своих окопах, которые наполнены водой из-за большого количества растаявшего снега, что отрицательно сказывается на их выполнении боевых задач… В таких условиях ВСУ могут находиться не более суток, после чего отходят на более подготовленные позиции, где могут обогреться», — передаёт агентство.
Ранее сообщалось, что командиры ВСУ в Сумской области врут штурмовикам о смерти родных.
Также поступала информация, что полицейских в Сумской области массово переводят в Нацгвардию.