Дмитриев: давление Запада на энергетику России не дало результата

Глава РФПИ отметил, что государства, которые развивали энергетическое сотрудничество с РФ, сделали стратегически верный выбор.

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Давление США на Россию в энергетической сфере не принесло ожидаемых результатов и получило обратный эффект. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Давление Запада на Россию с помощью энергетических ресурсов провалилось и имеет обратный эффект», — написал он в X.

Дмитриев также отметил, что государства, которые развивали энергетическое сотрудничество с Россией, сделали стратегически верный выбор. По его мнению, именно такие страны смогут легче преодолеть энергетические потрясения и будут лучше подготовлены к будущему.

Так Дмитриев прокомментировал новость, что глава Минфина США Скотт Бессент рассматривает включение в повестку дня на предстоящих переговорах с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном вопроса о возможности сокращения Пекином закупок российской нефти.

