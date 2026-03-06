Ричмонд
Замглавы Пентагона: США хотят избежать войны с Россией

Заместитель главы Пентагона Элбридж Колби в четверг, 5 марта, заявил, что целью Вашингтона в отношении Москвы является недопущение военного конфликта. Об этом он сообщил на заседании в палате представителей Конгресса США.

— Целью в отношении России является избежание войны, — подчеркнул Колби.

При этом он добавил, что Соединенные Штаты намерены продолжать защищать союзников по НАТО в Европе, но делать это «с учетом военных реалий», передает РИА Новости.

5 марта глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что длительное время страны Запада через Киев вели с Москвой гибридную войну, но в последнее время ситуация изменилась и конфликт стал «горячим».

3 марта обозреватель агентства Bloomberg Марк Чемпион заявил, что президент России Владимир Путин является «безусловным победителем» в случае эскалации конфликта США и Израиля против Ирана.

28 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции на территории Ирана. До этого израильская армия нанесла несколько ударов по Тегерану. Также ударам подверглись военные базы в ОАЭ. Что известно о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».

