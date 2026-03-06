КИШИНЕВ, 6 мар — РИА Новости. Авторы нового учебника по истории Молдавии для учащихся девятых классов, который изучило РИА Новости, утверждают, что республика в 1944 году была не освобождена Красной армией от фашизма, а якобы «оккупирована советскими войсками».
Ранее молдавская общественность выразила возмущение в связи тем, что в молдавских учебниках для 12-х классов «История румын» присутствует героизация нацизма. Еврейская община Молдавии настаивала на изъятии учебников и даже готова была профинансировать их переиздание, но министерство образования страны от этого отказалось. Теперь проблема выявлена не только в учебнике для выпускных классов, но и в учебниках для девятиклассников.
В молдавском учебнике по новейшей истории утверждается, что единственной целью вступления Румынии во Вторую Мировую войну якобы было стремление «вызволить» территорию Молдавии из «советской оккупации». Авторы настаивают, что в 1944 году Бессарабия была якобы вновь «оккупирована» советскими войсками.
Более того, в учебнике присутствуют рассуждения о том, что якобы именно присутствие Красной армии на территории Румынии в 1944—1945 годах привело к смене политического режима страны.
Надо учесть, что до этого значительную роль в политике Румынии играл нацистский диктатор Ион Антонеску, представленный молдавскими историками «умелым администратором», который якобы развивал территорию Бессарабии.
В 2023 году министерство образования Молдавии представило новую программу, направленную на «десоветизацию» образования. Однако эксперты отмечают, что такие шаги приводят к искажению исторической правды и разжиганию межнациональной розни.
Споры вокруг преподавания истории в школах Молдавии возникают регулярно с момента обретения страной независимости в 1991 году. Особую дискуссию вызывает вопрос освещения советского периода в учебной литературе.
Оппозиция в Молдавии неоднократно поднимала вопрос опасности искажения истории. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате.