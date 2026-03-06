Учебник истории Молдавии называет освобождение страны от фашизма оккупацией

Ранее молдавская общественность выразила возмущение в связи тем, что в молдавских учебниках для 12-х классов «История румын» присутствует героизация нацизма. Еврейская община Молдавии настаивала на изъятии учебников и даже готова была профинансировать их переиздание, но министерство образования страны от этого отказалось. Теперь проблема выявлена не только в учебнике для выпускных классов, но и в учебниках для девятиклассников.