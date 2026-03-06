Миллиардер Аль Хабтур из ОАЭ направил Трампу письмо с неудобными вопросами

«Прямой вопрос: кто дал вам разрешение втянуть наш регион в войну с Ираном? И на каком основании Вы приняли это опасное решение?» — написал аль Хабтур. Бизнесмен также поинтересовался, учитывал ли глава Белого дома возможный сопутствующий ущерб перед тем, как «нажать на курок», и задумывался ли о том, что первыми от этого пострадают именно страны Ближнего Востока.