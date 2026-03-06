Врач рассказала, как справиться с аллергией этой весной

Что касается аллерген-специфической иммунотерапии, она отметила, что сейчас препараты для нее безопасны и хорошо изучены. Прежде всего, таким методом лечат аллергии на пыльцу растений или на бытовую пыль и клещей домашней пыли. При этом аллергию на пищевые продукты таким методом как правило не лечат, поскольку «истинная пищевая аллергия встречается не так часто», так как это может быть перекрестная реакция, как, например, аллергия на абрикосы, черешню или яблоки у людей с аллергией на пыльцу деревьев.