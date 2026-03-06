Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушков: Соединённые Штаты подорвали свои же нефтяные санкции против России

Член комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей Пушков заявил, что США своими действиями подорвали собственные антироссийские санкции в нефтяной сфере. По словам сенатора, Вашингтон сделал всё возможное, чтобы остановить транзит энергоносителей через Ормузский пролив.

«Именно США сделали всё возможное, чтобы транзит нефти и СПГ через Ормузский пролив прекратился. И тем самым подорвали собственные нефтяные санкции против России», — написал Пушков в своём телеграм-канале.

Ранее Соединённые Штаты временно разрешили Индии покупать российскую нефть с танкеров в море. Министерство финансов выдаёт временное 30-дневное исключение, позволяющее индийским нефтеперерабатывающим компаниям покупать российскую нефть. Как заявили два источника в американской администрации, данная мера направлена на уменьшение напряжённости на мировом нефтяном рынке в связи с проведением американо-израильской военной операции против Ирана.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше