США разрешили Индии покупать нефть из России, загруженную до 5 марта

ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Выданная США лицензия, разрешающая закупку Индией нефти РФ с танкеров в море, распространяется только на продукцию, загруженную на них до 5 марта, следует из соответствующего документа.
Минфин США 27 февраля выдал 30-дневную лицензию, которой разрешил Индии закупать нефть из РФ, находящуюся на танкерах в море. По словам главы ведомства Скотта Бессента, принятая мера позволит ослабить вызванное ситуацией на Ближнем Востоке давление на мировую энергетику.
В опубликованном Минфином США документе говорится, что разрешаются операции с российской нефтью и нефтепродуктами, загруженными на суда не позднее 12.01 по восточному времени США 5 марта (20.01 по времени мск).
Лицензия действует до 4 апреля.