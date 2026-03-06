Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушков: США атакой на Иран подорвали свои же нефтяные санкции против России

Член комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей Пушков заявил, что США, сделав всё возможное для прекращения транзита энергоносителей через Ормузский пролив, подорвали свои же антироссийские санкции в сфере поставок нефти.

Член комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей Пушков заявил, что США, сделав всё возможное для прекращения транзита энергоносителей через Ормузский пролив, подорвали свои же антироссийские санкции в сфере поставок нефти.

«…именно США сделали всё возможное, чтобы транзит нефти и СПГ через Ормузский пролив прекратился. И тем самым подорвали собственные нефтяные санкции против России», — написал сенатор в своём Telegram-канале.

В Reuters ранее писали, что США разрешили Индии покупать находящуюся в море нефть из России.

При этом в WSJ утверждают, что США требуют от Китая покупать меньше нефти у России и больше — у Америки.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше