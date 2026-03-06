Аналитик Крук: страны Персидского залива могут отказаться от баз США

Британский дипломат в отставке Аластер Крук заявил, что последствия военной операции США в Иране могут изменить политическую ситуацию в странах Персидского залива. По его мнению, государства региона могут пересмотреть отношение к присутствию американских военных объектов на своей территории.
Эксперт считает, что поддержка действий США и Израиля со стороны некоторых стран региона может привести к давлению на их власти со стороны Ирана. В таких условиях, как предполагает Крук, правительства государств Персидского залива в будущем могут отказаться от размещения у себя американских баз и инфраструктуры, связанной с разведкой.
Также дипломат отметил, что иранским силам удалось нарушить планы Вашингтона в ходе конфликта. Он утверждает, что в американском руководстве растет обеспокоенность ситуацией, поскольку существует риск дальнейшей эскалации и выхода операции из-под контроля.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что США могут не ограничиться Ираном, Венесуэлой и Кубой.