Нилов: полный перевод выплаты пенсии в цифровые рубли в России не планируется

Полный переход на получение пенсии в цифровых рублях в России не планируется, сообщил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По словам парламентария, пока идёт эксперимент, и это лишь альтернатива существующим возможностям получения пенсии.

«Это некая альтернативная валюта… Никакого массового использования, тем более массового перехода и какого-либо навязывания этого нет и быть не должно», — цитирует депутата РИА Новости.

Нилов подчеркнул, что к позициям граждан необходимо относиться с уважением, тем более к россиянам уже пенсионного возраста, к их цифровой грамотности, к их привычкам и имеющимся стереотипам.

Ранее глава ведомства Роман Артюхин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что первые цифровые рубли поступили на счета казначейства.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина между тем заявила, что запуск цифрового рубля в массовое обращение идёт по графику.

