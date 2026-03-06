Белый дом использовал вставку из «Губки Боба» в видео ударов по Ирану

Белый дом опубликовал в социальной сети X* ролик, посвящённый ударам по Ирану. Видео привлекло внимание тем, что в его монтаже использованы фрагменты из мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны».
Подобный приём уже применялся ранее: в предыдущей публикации с подборкой ударов по Ирану администрация использовала кадры из одной из частей серии видеоигр Call of Duty. Тогда это вызвало обсуждения из-за необычного сочетания военной тематики и элементов массовой культуры.
В новом ролике анимационный фрагмент используется как повторяющаяся вставка между эпизодами ударов. Сначала появляется сцена из мультфильма, в которой один из персонажей спрашивает: «Хочешь посмотреть, как я сделаю это снова?».
Затем демонстрируются кадры атак, после чего тот же фрагмент снова повторяется. Такой монтаж используется несколько раз подряд, создавая цикличную структуру видео.
Ранее специалисты обратили внимание, что ведущие СМИ и соцсети заполонил подделанный контент о боевых действиях на Ближнем Востоке. Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов рассказал о создании фейковых фотографий и видеоматериалов о конфликте США и Израиля с Ираном с помощью нейросетей.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.