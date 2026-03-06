Юрист Петкилев: за оскорбление работодателя подчинённого могут уволить

По его словам, Трудовой кодекс не содержит прямых норм, посвящённых конкретно ответственности за нецензурную брань в адрес руководителя или коллег, однако работодатель вправе самостоятельно устанавливать требования к поведению сотрудников. Уточняется, что они закрепляются в должностной инструкции, в правилах внутреннего трудового распорядка или в самом трудовом договоре.