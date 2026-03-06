Юрист Петкилев: за оскорбление работодателя подчинённого могут уволить

Работник, оскорбивший руководителя, может быть привлечён к ответственности и уволен, рассказал доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института РУДН Пётр Петкилев.
По его словам, Трудовой кодекс не содержит прямых норм, посвящённых конкретно ответственности за нецензурную брань в адрес руководителя или коллег, однако работодатель вправе самостоятельно устанавливать требования к поведению сотрудников. Уточняется, что они закрепляются в должностной инструкции, в правилах внутреннего трудового распорядка или в самом трудовом договоре.
По словам Петкилева, возможными дисциплинарными взысканиями могут быть замечание, выговор или увольнение.
«Выбор между замечанием и выговором делает работодатель с учётом тяжести совершённого проступка и обстоятельств, при которых он был совершён», — передаёт РИА Новости.
Ранее сообщалось, что с 1 марта работодатели смогут увольнять иностранцев для соблюдения региональных квот.
HR-эксперт Оксана Волкина между тем рассказала, могут ли уволить за неторопливость в работе.