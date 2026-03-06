В посольстве России на Маврикии высказались о сотрудниках турфирм с Украины

ПРЕТОРИЯ, 6 мар — РИА Новости. Украинские сотрудники туристических фирм, отказываясь сотрудничать с посольством РФ на Маврикии, осложняют помощь российским туристам, застрявшим на острове из-за отмены рейсов через Ближний Восток, сообщил РИА Новости источник.
«Туристические компании… работают с местными поставщиками услуг, туристическими компаниями, сотрудниками которых являются граждане Украины… Они не идут с посольством на контакт», — сообщил источник агентству.
Из-за этого возникают сложности с тем, чтобы получить от граждан необходимую информацию или донести ее до них.
Несмотря на это российские дипломаты держат ситуацию под контролем и составляют списки россиян, которые нуждаются в помощи, отметил источник.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.