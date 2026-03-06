Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В посольстве России на Маврикии высказались о сотрудниках турфирм с Украины

РИА Новости: украинцы-сотрудники саботируют помощь россиянам на Маврикии.

Источник: © РИА Новости

ПРЕТОРИЯ, 6 мар — РИА Новости. Украинские сотрудники туристических фирм, отказываясь сотрудничать с посольством РФ на Маврикии, осложняют помощь российским туристам, застрявшим на острове из-за отмены рейсов через Ближний Восток, сообщил РИА Новости источник.

«Туристические компании… работают с местными поставщиками услуг, туристическими компаниями, сотрудниками которых являются граждане Украины… Они не идут с посольством на контакт», — сообщил источник агентству.

Из-за этого возникают сложности с тем, чтобы получить от граждан необходимую информацию или донести ее до них.

Несмотря на это российские дипломаты держат ситуацию под контролем и составляют списки россиян, которые нуждаются в помощи, отметил источник.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше