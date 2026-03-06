Иран уничтожил несколько радиолокационных баз США на Ближнем Востоке

В Иордании ракета поразила ПВО THAAD на авиабазе Муваффак-Салти, уничтожив или серьёзно повредив прицепы мобильного радара AN/TPY-2. Батарея находилась на базе с середины февраля и контролировала воздушное пространство на расстоянии более 800 километров от Ирана. В Объединённых Арабских Эмиратах повреждения зафиксированы на базах в Рувайсе и Садере. Были разрушены ангары и здания с радиолокационным оборудованием, однако степень поражения самих систем пока не уточнена.