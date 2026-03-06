Tasnim: Целью удара Ирана по Бахрейну были здания, где находились военные США

Уточняется, что удары пришлись по району Джуфейр, где находятся объекты, связанные с американским военным присутствием.
Ранее Министерство внутренних дел Бахрейна сообщило, что обстрелу подверглись три объекта — две гостиницы и один жилой дом. В ведомстве уточнили, что в результате инцидента нанесён материальный ущерб, однако жертв удалось избежать.
Ранее Палата представителей Конгресса США отвергла резолюцию, которая должна была остановить военную операцию США против Ирана. Документ набрал 212 голосов «за» и 219 «против». Среди республиканцев поддержку оказали двое, а четыре демократа голосовали против. Резолюция предусматривала восстановление полномочий Конгресса по одобрению военных операций, закреплённых Конституцией.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.