Tasnim: Целью удара Ирана по Бахрейну были здания, где находились военные США

Целью атаки Ирана на Бахрейн были здания, в которых находились офицеры Пятого флота Военно-морских сил Соединённых Штатов. Такой информацией делится иранское агентство Tasnim.

Источник: Life.ru

Уточняется, что удары пришлись по району Джуфейр, где находятся объекты, связанные с американским военным присутствием.

Ранее Министерство внутренних дел Бахрейна сообщило, что обстрелу подверглись три объекта — две гостиницы и один жилой дом. В ведомстве уточнили, что в результате инцидента нанесён материальный ущерб, однако жертв удалось избежать.

Ранее Палата представителей Конгресса США отвергла резолюцию, которая должна была остановить военную операцию США против Ирана. Документ набрал 212 голосов «за» и 219 «против». Среди республиканцев поддержку оказали двое, а четыре демократа голосовали против. Резолюция предусматривала восстановление полномочий Конгресса по одобрению военных операций, закреплённых Конституцией.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
