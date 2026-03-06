Французский разведчик Чинкуини: баланс сил в конфликте склоняется к Ирану

Целями стали ядерные объекты, штабы КСИР и резиденция верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, который погиб при атаке. Президент Трамп объявил о начале «масштабных боевых действий» под названием «Эпическая ярость», направленных на уничтожение ракетной программы Ирана. В тот же день Иран нанес ответные ракетные и беспилотные удары по Израилю, а также по американским базам в Бахрейне, Кувейте, ОАЭ и Катару.