Французский разведчик Чинкуини: баланс сил в конфликте склоняется к Ирану

Экс-разведчик Чинкуини: Иран вырвался вперед в войне с США и Израилем. Баланс сил сместился — у Израиля хрупкая инфраструктура, у США кончаются боеприпасы. Блокада Ормузского пролива и потери Пентагона: более 500 солдат и 4 истребителя.

Источник: Аргументы и факты

Спустя неделю боев на Ближнем Востоке баланс сил склонился в пользу Ирана. Сейчас атакованная страна имеет преимущество перед США и Израилем, сказал в комментарии aif.ru экс-сотрудник французской контртеррористической разведки капитан в отставке Николя Чинкуини.

«Борьба превратилась в войну на истощение. Ограниченные размеры территории Израиля и хрупкость его инфраструктуры, нехватка высокотехнологичных зенитных боеприпасов, блокада Ормузского пролива, ограничения на экспорт из монархий Персидского залива и глобальные экономические последствия… баланс сил сейчас склоняется в пользу Ирана», — сказал в комментарии aif.ru Николя Чинкуини.

Утром 28 февраля 2026 года США и Израиль начали скоординированную военную операцию против Ирана, нанеся массированные удары по Тегерану, Исфахану и другим городам.

Целями стали ядерные объекты, штабы КСИР и резиденция верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, который погиб при атаке. Президент Трамп объявил о начале «масштабных боевых действий» под названием «Эпическая ярость», направленных на уничтожение ракетной программы Ирана. В тот же день Иран нанес ответные ракетные и беспилотные удары по Израилю, а также по американским базам в Бахрейне, Кувейте, ОАЭ и Катару.

С начала конфликта на Ближнем Востоке погибло более 500 американских солдат, сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Иранские удары поразили американские базы и нефтяные танкеры, четыре американских истребителя были сбиты. Военные аналитики предупреждают, что США столкнутся с нехваткой боеприпасов в ближайшие недели.

