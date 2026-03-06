Французский разведчик Чинкуини: баланс сил в конфликте склоняется к Ирану

«Борьба превратилась в войну на истощение. Ограниченные размеры территории Израиля и хрупкость его инфраструктуры, нехватка высокотехнологичных зенитных боеприпасов, блокада Ормузского пролива, ограничения на экспорт из монархий Персидского залива и глобальные экономические последствия… баланс сил сейчас склоняется в пользу Ирана», — сказал в комментарии aif.ru Николя Чинкуини.
Утром 28 февраля 2026 года США и Израиль начали скоординированную военную операцию против Ирана, нанеся массированные удары по Тегерану, Исфахану и другим городам.
Целями стали ядерные объекты, штабы КСИР и резиденция верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, который погиб при атаке. Президент Трамп объявил о начале «масштабных боевых действий» под названием «Эпическая ярость», направленных на уничтожение ракетной программы Ирана. В тот же день Иран нанес ответные ракетные и беспилотные удары по Израилю, а также по американским базам в Бахрейне, Кувейте, ОАЭ и Катару.
С начала конфликта на Ближнем Востоке погибло более 500 американских солдат, сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Иранские удары поразили американские базы и нефтяные танкеры, четыре американских истребителя были сбиты. Военные аналитики предупреждают, что США столкнутся с нехваткой боеприпасов в ближайшие недели.