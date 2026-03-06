Ричмонд
Трамп раскритиковал Карлсона из-за его несогласия с операцией в Иране

Трамп резко раскритиковал американского журналиста Карлсона после его заявлений против военной операции в Иране.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал американского журналиста Такера Карлсона после его заявлений против военной операции Вашингтона в Иране. В интервью телеканалу ABC News глава государства обвинил телеведущего в том, что тот не разделяет ключевые принципы политического движения Make America Great Again (MAGA).

По словам Трампа, Карлсон якобы утратил ориентиры и больше не поддерживает курс, связанный с лозунгом MAGA и политикой «Америка прежде всего». Президент подчеркнул, что главная цель этого направления заключается в укреплении страны и возвращении ей прежнего величия, а позиция журналиста, по его мнению, противоречит этим установкам.

Поводом для конфликта стало интервью Карлсона, в котором он резко осудил действия США против Ирана. Журналист назвал военную кампанию крайне негативным шагом и вновь выступил против вовлечения страны в зарубежные конфликты. Несмотря на долгую поддержку Трампа, Карлсон ранее неоднократно критиковал внешнюю политику его администрации, включая помощь Украине и возможную эскалацию с Ираном.

Карлсон, давний сторонник Трампа, неоднократно высказывал критику в адрес внешнеполитического курса второй администрации республиканца. Он выступает против вовлечения США в международные конфликты. В частности, он называл помощь США Украине «прокси-войной» против России.

