Трамп раскритиковал Карлсона из-за его несогласия с операцией в Иране

По словам Трампа, Карлсон якобы утратил ориентиры и больше не поддерживает курс, связанный с лозунгом MAGA и политикой «Америка прежде всего». Президент подчеркнул, что главная цель этого направления заключается в укреплении страны и возвращении ей прежнего величия, а позиция журналиста, по его мнению, противоречит этим установкам.