Морпехи-артиллеристы уничтожили ангар с техникой ВСУ

ДОНЕЦК, 6 мар — РИА Новости. Морские пехотинцы 61-й бригады, действующие в интересах российской группировки войск «Центр», уничтожили склад боеприпасов и ангар с техникой ВСУ на добропольском направлении, сообщили РИА Новости военнослужащие подразделения. в интервью РИА Новости.
Старший наводчик боевой машины с позывным «Калуга» рассказал, что в ходе последней боевой задачи артиллеристы поразили ангар с крупным скоплением техники и личного состава ВСУ.
«Было видно крупное скопление — до пяти-шести машин и значительное количество личного состава. После удара началось мощное возгорание, внутри находились боеприпасы и топливо», — сказал он.
Командир боевой машины с позывным «Десна» добавил, что артиллеристы получили задачу по поражению выявленного объекта, который оказался крупным складом боеприпасов.
«Мы заняли огневую позицию, отработали порядка десяти снарядов и начали отход. Примерно через километр по радиостанции поступила команда повторно нанести удар по тем же координатам», — сообщил он.
По словам военнослужащего, огонь корректировался, а поражение цели подтвердили средства объективного контроля.