Диетолог Лебедева: еда может влиять на уровень тревожности

Еда действительно может влиять на уровень тревожности — это связано как с биохимическими процессами в организме, так и с работой нервной системы. Питание напрямую участвует в синтезе нейромедиаторов, включая серотонин и дофамин, которые отвечают за эмоциональную устойчивость и способность справляться со стрессом.