Диетолог Лебедева: еда может влиять на уровень тревожности

Еда действительно может влиять на уровень тревожности — это связано как с биохимическими процессами в организме, так и с работой нервной системы. Питание напрямую участвует в синтезе нейромедиаторов, включая серотонин и дофамин, которые отвечают за эмоциональную устойчивость и способность справляться со стрессом.

Об этом рассказала в беседе с RT доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ, кандидат медицинских наук Анастасия Лебедева.

«При избытке быстрых углеводов и сахара сначала возникает кратковременное ощущение подъёма, однако за ним следует резкое снижение уровня глюкозы в крови, что может сопровождаться раздражительностью, внутренним напряжением и усилением тревожных состояний», — заявила специалист.

По её словам, немаловажную роль играет и состояние желудочно-кишечного тракта.

«Кишечник тесно связан с центральной нервной системой, и нарушения пищеварения, дефицит клетчатки, белка и полезных жиров способны отражаться на эмоциональном фоне. Частое употребление ультрапереработанных продуктов, кофеина и энергетиков усиливает нагрузку на нервную систему, повышает уровень кортизола и может провоцировать ощущение тревоги, учащённое сердцебиение и проблемы со сном», — подчеркнула собеседница RT.

Отмечается, что дополнительным фактором становится нерегулярное питание.

«Пропуски приёмов пищи и жёсткие диеты приводят к колебаниям сахара в крови, что организм воспринимает как стресс. В результате тревожность может усиливаться даже при отсутствии внешних причин. Сбалансированный рацион с достаточным количеством белка, сложных углеводов, витаминов группы B и магния способствует более стабильному эмоциональному состоянию и помогает нервной системе адаптироваться к нагрузкам», — пояснила Лебедева.

Таким образом, еда не является единственной причиной тревожности, но может заметно усиливать или, наоборот, смягчать её проявления, предупредила эксперт.

«Осознанный подход к питанию становится важной частью профилактики хронического стресса и поддержания психоэмоционального баланса», — заключила она.

