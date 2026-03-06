Диетолог Лебедева: еда может влиять на уровень тревожности

Еда действительно может влиять на уровень тревожности — это связано как с биохимическими процессами в организме, так и с работой нервной системы. Питание напрямую участвует в синтезе нейромедиаторов, включая серотонин и дофамин, которые отвечают за эмоциональную устойчивость и способность справляться со стрессом.
Об этом рассказала в беседе с RT доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ, кандидат медицинских наук Анастасия Лебедева.
«При избытке быстрых углеводов и сахара сначала возникает кратковременное ощущение подъёма, однако за ним следует резкое снижение уровня глюкозы в крови, что может сопровождаться раздражительностью, внутренним напряжением и усилением тревожных состояний», — заявила специалист.
По её словам, немаловажную роль играет и состояние желудочно-кишечного тракта.
«Кишечник тесно связан с центральной нервной системой, и нарушения пищеварения, дефицит клетчатки, белка и полезных жиров способны отражаться на эмоциональном фоне. Частое употребление ультрапереработанных продуктов, кофеина и энергетиков усиливает нагрузку на нервную систему, повышает уровень кортизола и может провоцировать ощущение тревоги, учащённое сердцебиение и проблемы со сном», — подчеркнула собеседница RT.
Отмечается, что дополнительным фактором становится нерегулярное питание.
«Пропуски приёмов пищи и жёсткие диеты приводят к колебаниям сахара в крови, что организм воспринимает как стресс. В результате тревожность может усиливаться даже при отсутствии внешних причин. Сбалансированный рацион с достаточным количеством белка, сложных углеводов, витаминов группы B и магния способствует более стабильному эмоциональному состоянию и помогает нервной системе адаптироваться к нагрузкам», — пояснила Лебедева.
Таким образом, еда не является единственной причиной тревожности, но может заметно усиливать или, наоборот, смягчать её проявления, предупредила эксперт.
«Осознанный подход к питанию становится важной частью профилактики хронического стресса и поддержания психоэмоционального баланса», — заключила она.
