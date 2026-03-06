Иран запустил новейшую ракету «Хорремшехр-4»

Об этом сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
«Сверхтяжёлые ракеты “Хорремшехр-4” ВВС Корпуса стражей исламской революции с боеголовкой весом в 1 т сегодня на рассвете с 19-й волной операции “Обещание правды — 4”… были направлены в сердце Тель-Авива, аэропорт Бен-Гурион и базу 27-й эскадрильи ВВС Израиля в этом аэропорту», — говорится в публикации.
Несколько дней назад пресс-служба КСИР утверждала, что база Пятого флота ВМС США в Бахрейне была поражена ракетой «Хорремшехр-4».
Минобороны Ирана в мае представило новейшую стратегическую баллистическую ракету большой дальности семейства «Хорремшехр».
