Иран запустил новейшую ракету «Хорремшехр-4»

«Сверхтяжёлые ракеты “Хорремшехр-4” ВВС Корпуса стражей исламской революции с боеголовкой весом в 1 т сегодня на рассвете с 19-й волной операции “Обещание правды — 4”… были направлены в сердце Тель-Авива, аэропорт Бен-Гурион и базу 27-й эскадрильи ВВС Израиля в этом аэропорту», — говорится в публикации.