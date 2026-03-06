Ветеран СВО вступился за Сталина и раскритиковал его критиков

Ветеран специальной военной операции Евгений Гольман выступил с резким заявлением в защиту Иосифа Сталина. Свою позицию он опубликовал в телеграм-канале.
По словам бывшего военнослужащего, при Сталине в СССР существовал четкий план развития государства. Он утверждает, что за восемь лет после победы в Великой Отечественной войне советский лидер смог добиться значительных результатов в восстановлении страны.
Гольман заявил, что критика в адрес Сталина часто носит необоснованный характер. При этом он признал, что в период его правления были допущены перегибы, однако считает, что это было связано с особенностями того времени.
В своем сообщении ветеран также заявил, что Россия переживает сложный период, и отметил, что, по его мнению, руководству страны приходится действовать в непростых условиях.
Гольман выразил уверенность, что, несмотря на трудности, страну в будущем ждет подъем.
Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что Советский Союз мог бы существовать и сегодня, если бы Сталин прожил как минимум до 1963 года.
