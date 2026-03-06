Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ветеран СВО вступился за Сталина и раскритиковал его критиков

Ветеран специальной военной операции Евгений Гольман выступил с резким заявлением в защиту Иосифа Сталина.

Ветеран специальной военной операции Евгений Гольман выступил с резким заявлением в защиту Иосифа Сталина. Свою позицию он опубликовал в телеграм-канале.

По словам бывшего военнослужащего, при Сталине в СССР существовал четкий план развития государства. Он утверждает, что за восемь лет после победы в Великой Отечественной войне советский лидер смог добиться значительных результатов в восстановлении страны.

Гольман заявил, что критика в адрес Сталина часто носит необоснованный характер. При этом он признал, что в период его правления были допущены перегибы, однако считает, что это было связано с особенностями того времени.

В своем сообщении ветеран также заявил, что Россия переживает сложный период, и отметил, что, по его мнению, руководству страны приходится действовать в непростых условиях.

Гольман выразил уверенность, что, несмотря на трудности, страну в будущем ждет подъем.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что Советский Союз мог бы существовать и сегодня, если бы Сталин прожил как минимум до 1963 года.

Читайте также: Речь Черчилля в Фултоне стала началом холодной войны.