«Сбиты по ошибке». На Западе заподозрили обман об истребителях США в Иране

«Поистине невероятная реконструкция, учитывая, что не один, а сразу три американских истребителя якобы были приняты за иранские самолеты, несмотря на то, что на протяжении многих лет все военные самолеты и системы управления военных аэропортов были оснащены системой IFF (Идентификация друзей или врагов). Это автоматическая система идентификации на основе обмена между бортовым транспондером и диспетчерской вышкой зашифрованными кодами, которая обеспечивает безопасность и предотвращение дружественного огня», — поясняется в материале.