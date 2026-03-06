МВД Бахрейна уточнило информацию о повреждениях в Манаме

ДОХА, 6 мар — РИА Новости. МВД Бахрейна уточнило, что в ночь на пятницу повреждения в столице королевства Манаме получили два жилых здания и гостиница.
Ранее ведомство сообщало, что в результате иранской атаки повреждения получили две гостиницы и одно жилое здание.
«Уточнение… (повреждения получили — ред.) два жилых здания и одна гостиница в Манаме, жертв нет. Служба гражданской обороны локализовала пожар, вспыхнувший в квартире одного из зданий», — говорится в сообщении МВД Бахрейна.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее подчеркивал, что Иран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией США, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона. Корпус стражей исламской революции заявлял, что целями иранских ударов являются военные объекты Израиля.