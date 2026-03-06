Ричмонд
МВД Бахрейна уточнило информацию о повреждениях в Манаме

МВД Бахрейна уточнило, что в Манаме были повреждены два жилых здания и гостиница.

ДОХА, 6 мар — РИА Новости. МВД Бахрейна уточнило, что в ночь на пятницу повреждения в столице королевства Манаме получили два жилых здания и гостиница.

Ранее ведомство сообщало, что в результате иранской атаки повреждения получили две гостиницы и одно жилое здание.

«Уточнение… (повреждения получили — ред.) два жилых здания и одна гостиница в Манаме, жертв нет. Служба гражданской обороны локализовала пожар, вспыхнувший в квартире одного из зданий», — говорится в сообщении МВД Бахрейна.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее подчеркивал, что Иран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией США, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона. Корпус стражей исламской революции заявлял, что целями иранских ударов являются военные объекты Израиля.

