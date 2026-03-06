Попов оценил угрозу самолета-шпиона Британии, пролетевшего у Петербурга

«Он пролетал над нейтральными водами. Наши территориальные воды не входят в эту зону, обычно полеты происходят в 50−100 километрах от границы. Если возникает необходимость, мы поднимаем истребитель для опознания самолета. Если уже известно, что это разведчик, то, возможно, и не стоит поднимать истребитель. Тем более, что рядом Эстония, а это очень опасный район. С одной стороны Финляндия, с другой — Эстония, а между ними Финский залив. Нейтральные воды там очень узкие. Я думаю, это были попытки агрессии с их стороны. Он не нарушал границы, не подходил близко. Возможно, он даже находился в воздушном пространстве Эстонии или Финляндии», — объяснил военный эксперт.