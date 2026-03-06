Ричмонд
Попов оценил угрозу самолета-шпиона Британии, пролетевшего у Петербурга

Вдоль российской границы в районе Пскова и Санкт-Петербурга пролетел британский самолет-шпион Boeing Poseidon MRA1. Какую угрозу он может представлять, рассказал генерал-майор Владимир Попов.

Источник: Аргументы и факты

Британский самолет-шпион Boeing Poseidon MRA1 заметили, когда он пролетел вдоль границы РФ в районе Пскова и Санкт-Петербурга, сообщают СМИ. Представляет ли этот разведывательный борт угрозу, оценил в беседе с aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

«Он пролетал над нейтральными водами. Наши территориальные воды не входят в эту зону, обычно полеты происходят в 50−100 километрах от границы. Если возникает необходимость, мы поднимаем истребитель для опознания самолета. Если уже известно, что это разведчик, то, возможно, и не стоит поднимать истребитель. Тем более, что рядом Эстония, а это очень опасный район. С одной стороны Финляндия, с другой — Эстония, а между ними Финский залив. Нейтральные воды там очень узкие. Я думаю, это были попытки агрессии с их стороны. Он не нарушал границы, не подходил близко. Возможно, он даже находился в воздушном пространстве Эстонии или Финляндии», — объяснил военный эксперт.

Как стало известно, самолет-разведчик вылетел с авиабазы Королевских ВВС Лоссимут в Шотландии. Его маршрут пролегал мимо Калининграда, а также вдоль российской границы над территорией Латвии, Эстонии и Финляндии. Отметим, что в конце февраля самолет-разведчик НАТО был замечен над нейтральными водами Черного моря.

