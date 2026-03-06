Global Times: США ведут конфликт с Ираном к расширению и эскалации

ПЕКИН, 6 марта. /ТАСС/. Военная операция американо-израильской коалиции против Ирана демонстрирует тенденцию к эскалации и разрастанию масштабов конфликта. Такую точку зрения высказали китайские эксперты.
«Атака в международных водах может свидетельствовать, что продолжающаяся совместная военная операция США и Израиля против Ирана расширяется», — приводит газета Global Times мнение военного эксперта КНР Ван Юньфэя, который прокомментировал недавнюю атаку подлодки американских ВМС на иранский корабль.
Как он считает, это была заранее спланированная операция. «Засада не может быть спонтанным решением», — подчеркнул Ван Юньфэй. Эксперт полагает, что в ответ Иран «может нанести удары по большему количеству американских объектов по всему миру».
По словам директора Института политики и международных отношений Ланьчжоуского университета (Северо-Западный Китай) Чжу Юнбяо, которого цитирует то же издание, Вашингтон, официально не поддерживая идею организации повстанческого движения, с большой степенью вероятности готов оказать военную поддержку курдским боевикам, которые действуют против правительства Ирана. Он отметил, что в случае, если конфликт не достигнет «критической точки» в ближайшее время и США с Израилем так и не сумеют нанести «решающий удар» по иранскому режиму, Соединенные Штаты могут задействовать прокси-силы в качестве «передовых подразделений для начала наземных операций».
Чжу Юнбяо обратил внимание, что любое участие курдских вооруженных групп «может вызвать значительную цепную реакцию, усугубив сепаратизм, терроризм и экстремизм во всем регионе». Он также указал на риски для самих США, которые в долгосрочной перспективе могут испытать на себе негативные побочные эффекты такой стратегии. По словам эксперта, ситуация на Ближнем Востоке «остается крайне неопределенной» и «любой просчет может привести к дальнейшей эскалации конфликта».
4 марта иранский фрегат IRIS Dena, на борту которого находились около 180 моряков, был атакован подводной лодкой ВМС США и затонул у берегов Шри-Ланки. Ланкийские ВМС спасли 32 человека, все граждане Ирана, они госпитализированы. Из воды извлекли 87 тел. Остальные члены команды числятся пропавшими без вести.