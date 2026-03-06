Global Times: США ведут конфликт с Ираном к расширению и эскалации

По словам директора Института политики и международных отношений Ланьчжоуского университета (Северо-Западный Китай) Чжу Юнбяо, которого цитирует то же издание, Вашингтон, официально не поддерживая идею организации повстанческого движения, с большой степенью вероятности готов оказать военную поддержку курдским боевикам, которые действуют против правительства Ирана. Он отметил, что в случае, если конфликт не достигнет «критической точки» в ближайшее время и США с Израилем так и не сумеют нанести «решающий удар» по иранскому режиму, Соединенные Штаты могут задействовать прокси-силы в качестве «передовых подразделений для начала наземных операций».