Силы обороны Центрально-Африканской Республики при поддержке российских инструкторов смогли подавить мятеж и предотвратить попытку силового захвата власти. Об этом президент страны Фостен-Арканж Туадера заявил в интервью ТАСС во время рабочего визита в Москву.
По словам главы государства, Россия поддержала ЦАР в один из самых сложных периодов для страны. Он отметил, что помощь была оказана во время кризиса, связанного с действиями вооруженной коалиции CPC («Коалиция патриотов за перемены»).
Туадера напомнил, что в 2020 году эта коалиция пыталась дестабилизировать ситуацию в стране. По его словам, целью мятежников было помешать проведению выборов и не допустить граждан к участию в голосовании.
Президент ЦАР заявил, что благодаря поддержке российских инструкторов силы обороны и безопасности страны смогли сорвать планы мятежников.
Он также подчеркнул, что совместные действия позволили укрепить безопасность в стране и стабилизировать ситуацию.
