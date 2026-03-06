Зеленский назвал вывод войск из Донбасса подарком России

Зеленский отметил, что в случае отвода украинских войск российская армия смогла бы сохранить от 300 тысяч до одного миллиона военнослужащих в зависимости от интенсивности боевых действий. По его мнению, это дало бы Москве возможность подготовиться к новым наступлениям.