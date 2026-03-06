В Иране задержали двоих граждан Японии

ТОКИО, 6 марта. /ТАСС/. Два японских гражданина задержаны в Иране, Токио добивается их освобождения. Об этом сообщил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.
«Правительство решительно требует освобождения этих людей, мы поддерживаем с ними связь», — сказал министр, выступая в бюджетной комиссии нижней палаты парламента. По его словам, оба задержанных здоровы и находятся в безопасности.
Как сообщило информационное агентство Kyodo, один из задержанных — руководитель отделения японского телеканала NHK в Тегеране. По имеющимся данным, он был задержан еще 20 января.