Миллиардер Аль Хабтур из ОАЭ направил Трампу письмо с вопросами об Иране

Бизнесмен и миллиардер из ОАЭ Халаф Ахмад аль Хабтур обратился с открытым письмом к американскому президенту Дональду Трампу на фоне операции США и Израиля в Иране.
В соцсети X он опубликовал текст обращения, в котором поинтересовался у американского лидера, кто дал разрешение втянуть регион в конфликт с Ираном и на каком основании было принято это решение.
«Подумали ли вы о сопутствующем ущербе, прежде чем нажать на курок? Думали ли вы, что первыми пострадают от этой эскалации страны региона?», — добавил аль Хабтур.
Бизнесмет также отметил, что жители Ближневосточного региона имеют право спросить у Трампа, принял ли он решение о начале операции сам или «в результате давления» со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его правительства.
Ранее Трамп заявил, что операция США в Иране идёт с опережением графика.
Также он отметил, что Ирану на восстановление после ударов потребуется 10 лет.