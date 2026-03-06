Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Миллиардер Аль Хабтур из ОАЭ направил Трампу письмо с вопросами об Иране

Бизнесмен и миллиардер из ОАЭ Халаф Ахмад аль Хабтур обратился с открытым письмом к американскому президенту Дональду Трампу на фоне операции США и Израиля в Иране.

Бизнесмен и миллиардер из ОАЭ Халаф Ахмад аль Хабтур обратился с открытым письмом к американскому президенту Дональду Трампу на фоне операции США и Израиля в Иране.

В соцсети X он опубликовал текст обращения, в котором поинтересовался у американского лидера, кто дал разрешение втянуть регион в конфликт с Ираном и на каком основании было принято это решение.

«Подумали ли вы о сопутствующем ущербе, прежде чем нажать на курок? Думали ли вы, что первыми пострадают от этой эскалации страны региона?», — добавил аль Хабтур.

Бизнесмет также отметил, что жители Ближневосточного региона имеют право спросить у Трампа, принял ли он решение о начале операции сам или «в результате давления» со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его правительства.

Ранее Трамп заявил, что операция США в Иране идёт с опережением графика.

Также он отметил, что Ирану на восстановление после ударов потребуется 10 лет.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше