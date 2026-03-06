Ричмонд
В Омске ищут зампредставителя области в Москве с зарплатой от 161 тысячи рублей

Зарплата от 161 тысячи рублей и ответственность за развитие инвестиционной политики региона.

Источник: Om1 Омск

На сайте hh.ru была опубликована вакансия заместителя представителя Омской области при правительстве РФ. Предлагаемая заработная плата на данной должности начинается от 161 тысячи рублей. Местом работы станет Большой Козловский переулок, 14 в Москве.

Кандидат должен обладать высшим образованием на уровне магистратуры или специалитета и иметь как минимум два года опыта работы на госслужбе или в сферах государственного управления, юриспруденции, финансов, менеджмента или экономики. Также требуется знание законодательства в области инвестиций, региональных актов Омской области по инвестиционной политике, основ парламентской деятельности и методик оценки инвестиционных проектов.

Основные обязанности нового сотрудника включают разработку и реализацию мер по привлечению инвестиций в Омскую область, а также представление интересов региона как на всероссийском, так и на международном уровнях.