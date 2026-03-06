В Омске ищут зампредставителя области в Москве с зарплатой от 161 тысячи рублей

Кандидат должен обладать высшим образованием на уровне магистратуры или специалитета и иметь как минимум два года опыта работы на госслужбе или в сферах государственного управления, юриспруденции, финансов, менеджмента или экономики. Также требуется знание законодательства в области инвестиций, региональных актов Омской области по инвестиционной политике, основ парламентской деятельности и методик оценки инвестиционных проектов.