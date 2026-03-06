Пушков: США подорвали собственные санкции против России

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что действия США на Ближнем Востоке могли привести к остановке транзита нефти и сжиженного природного газа через Ормузский пролив. По его словам, подобная ситуация способна повлиять на мировые энергетические поставки и имеет последствия для политики санкций Вашингтона.
Пушков отметил, что на этом фоне Индия вновь наращивает закупки российской нефти. Он считает, что такой поворот событий стал нежелательным для американской администрации, поскольку осложняет попытки ограничить экспорт российских энергоресурсов на мировые рынки.
По мнению сенатора, действия США фактически ослабляют результативность введенных ими ограничений против энергетического сектора РФ. Он подчеркнул, что развитие ситуации вокруг ключевого транспортного маршрута может привести к противоположному эффекту и снизить эффективность санкционного давления.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что рост цен на газ в странах Европейского союза является итогом неверной политики европейских властей в течение многих лет.