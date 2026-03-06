Пушков: США подорвали собственные санкции против России

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что действия США на Ближнем Востоке могли привести к остановке транзита нефти и сжиженного природного газа через Ормузский пролив. По его словам, подобная ситуация способна повлиять на мировые энергетические поставки и имеет последствия для политики санкций Вашингтона.