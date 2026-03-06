Юрист предупредил об ограничениях по списанию оплаты за онлайн-подписки с марта

Законом о защите прав потребителей с марта 2026 года вводятся ограничения по автоматическому списанию денег за онлайн-подписки. Речь идёт об интернет-сервисах, предоставляющих услуги на основании абонентского договора, которые после отмены подписки или удаления банковской карты из аккаунта продолжают автоматически списывать средства.
Об этом заявил в беседе с RT доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
«Изменения касаются не самого способа получения доступа к сервисам, а правового основания для регулярного платежа. Пока подписка действует, сервис вправе взимать оплату. С момента отмены подписки, отключения автоплатежа или удаления платёжных реквизитов право на дальнейшие списания прекращается. Сервис не может использовать ранее сохранённые данные карты без нового подтверждения со стороны пользователя. Если карта недействительна или была заменена, а новые реквизиты не подтверждены, списание также недопустимо», — добавил он.
Отмечается, что юридический запрет должен быть обеспечен технически.
«Недостаточно предусмотреть в интерфейсе возможность отмены — система должна фактически блокировать дальнейшие операции после отказа пользователя. В случае спора компании придётся подтвердить, что на момент списания средств подписка оставалась активной», — подчеркнул Виноградов.
По его словам, для потребителей это означает упрощение: достаточно удалить карту или оформить отказ в личном кабинете, и сервис будет обязан прекратить взимание платежей с карты.
«Если списание всё же произошло, пользователь вправе требовать возврата средств — непосредственно обратившись с претензией в администрацию сервиса или через банк для возврата средств при неправомерном списании. Новые правила затронут интернет-платформы, которые продают цифровые подписки: доступ к видеоконтенту, музыке, игровым функциям, онлайн-сервисам, обучающим программам и другим продуктам с автопродлением платежа. При этом вводимые правила не коснутся случаев, когда речь идёт о получении лицензии на объект интеллектуальной собственности», — добавил эксперт.
Ранее россиян предупредили об изменениях с 1 марта, касающихся рекламы энергетиков.