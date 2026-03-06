Эксперт допустил передачу украинских дронов США ради возможной поддержки

Украина может безвозмездно передать США беспилотники, рассчитывая на поддержку президента Дональда Трампа. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.
По его словам, Киев уже сигнализировал о готовности предоставить такие поставки. Эксперт отметил, что президент Украины Владимир Зеленский ранее упоминал возможность сотрудничества в этой сфере.
Кнутов считает, что Украина может рассчитывать получить взамен американские ракеты Patriot. Однако он допустил, что даже в случае отказа со стороны Вашингтона поставки беспилотников все равно могут состояться.
По мнению эксперта, украинские военные обладают большим опытом применения дронов-перехватчиков по сравнению с американскими операторами. Это может сделать такие системы интересными для США.
Он также отметил, что Соединенные Штаты могут рассматривать украинские беспилотники как более дешевую альтернативу дорогим ракетным системам.
Ранее сообщалось, что запасы ракет-перехватчиков США на Ближнем Востоке могут быстро сокращаться из-за массированных атак иранских беспилотников.
По данным источников, Иран использует дроны Shahed-136 стоимостью около 20 тысяч долларов. Для их уничтожения американские силы применяют ракеты Patriot PAC-3, цена одной такой ракеты достигает примерно 4 млн долларов.
