Начало катастрофы: США столкнулись с неожиданными трудностями в Иране

«Эта ситуация потребует переброски и оголения других проблемных мест, где США вынуждены держать свою противоракетную и противовоздушную оборону. Поэтому ждем. Если конфликт продлится еще три недели, то дальше наступит новая реальность. А какой она будет — никто не знает. Даже Трамп пока ничего не знает, потому что все первоначальные расчеты планировщиков Белого дома оказались ошибочны», — подытожил Коротченко.