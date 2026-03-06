Начало катастрофы: США столкнулись с неожиданными трудностями в Иране

Пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт заявила, что США не исключают возможности проведения наземной операции в Иране. Эту же версию озвучивал и госсекретарь Марко Рубио, утверждая, что американский лидер Дональд Трамп «никогда ничего не исключает».
«Надувание щек» или реальная угроза.
Коротченко скептически оценивает вероятность наземной операции в Иране. По его мнению, это приведет лишь к сотням погибших со стороны армии США.
«Для США наземная операция станет катастрофой с точки зрения количества погибших американских военнослужащих, поскольку иранцы мотивированы. Корпус стражей исламской революции с удовольствием примет участие в боях с американским военным контингентом, если тот высадится», — сказал он.
Эксперт считает, что прямое военное столкновение такого масштаба политически невыгодно для администрации Трампа.
«Если сотни гробов приедут в США, то республиканцы гарантированно проиграют промежуточные выборы, а демократы получат большинство в обеих палатах Конгресса… Поэтому пока это надувание щек. В планы США затяжная война явно не входила, а тем более издержки экономики, связанные с перекрытием Ормузского пролива и ударами Ирана по инфраструктурным объектам стран Персидского залива», — отметил Коротченко.
Сколько продлится операция США в Иране.
Реальные военные действия на Ближнем Востоке, по мнению Игоря Коротченко, могут занять неопределенно долгое время. Эксперт назвал несколько причин.
«США не могут объявить о победе, несмотря на уничтожение лидеров Ирана, потому что Иран продолжает масштабные удары. Военный потенциал Тегерана не уничтожен. Пока боевые действия продолжаются», — уточнил он.
Кроме того, по оценкам эксперта, через три недели запасы американских ракет могут иссякнуть на авиабазах в зоне Персидского залива.
«Эта ситуация потребует переброски и оголения других проблемных мест, где США вынуждены держать свою противоракетную и противовоздушную оборону. Поэтому ждем. Если конфликт продлится еще три недели, то дальше наступит новая реальность. А какой она будет — никто не знает. Даже Трамп пока ничего не знает, потому что все первоначальные расчеты планировщиков Белого дома оказались ошибочны», — подытожил Коротченко.
Гражданская война вместо наземной операции США.
Коротченко считает наиболее вероятным развитием событий в Иране на данный момент попытки ЦРУ спровоцировать внутренний раскол в Иране, избежав при этом прямого военного столкновения.
«Трамп постарается избежать наземной операции с участием американских войск, поскольку ЦРУ сейчас активно работает с курдами, чтобы с их помощью начать процесс дезинтеграции и распада Ирана и установить контроль с помощью курдских прокси над ключевыми нефтегазовыми провинциями», — пояснил аналитик.
По мнению эксперта, сценарий разжигания гражданской войны в многонациональном Иране представляется более вероятным, чем полномасштабное военное вторжение. «Иран — многонациональная страна. Поэтому ЦРУ работает над тем, чтобы попытаться инспирировать внутренние вооружённые столкновения и запустить гражданскую войну, и, следовательно, процесс распада, дефрагментации Ирана как целостного государства. Этот сценарий до ввода американского контингента представляется более вероятным в ближайшей перспективе», — заключил Коротченко.
Так как блицкрига не произошло, США могут прибегнуть к более изощренным методам дестабилизации в Иране, ставя под угрозу не только региональную, но и мировую безопасность.