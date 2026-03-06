Соколы аятоллы сбивают истребители США: в Иране объявлена охота на F-15

«У Ирана система ПВО отлажена сейчас хорошо, но все равно этого недостаточно чтобы отразить, большие групповые или массированные удары авиации со стороны Соединенных Штатов и коалиционных сил, в том числе Израиля. Возможно, американские пилоты осуществляли вылет в ночное время и не ожидали атаки. В этой истории, скорее всего, могла быть засада. То есть, не были включены радиолокационные станции, которые располагаются в береговой части от Ирана к Персидскому заливу, чтобы создать обманчивое впечатление возможности безнаказанно зайти и нанести удары. На самом деле, иранская сторона следила за американскими истребителями. Несколько самолетов могли идти в разомкнутом боевом порядке и когда эта группа начала разворачиваться, то крайняя машина попала под обстрел. То есть, они получили вот такой неожиданный удар», — сказал эксперт.