Соколы аятоллы сбивают истребители США: в Иране объявлена охота на F-15

На западе Ирана потерпел крушение очередной американский истребитель F-15. Что стало причиной гибели самолета? Что ждет пилотов, если они выжили и попали в иранский плен? На эти вопросы aif.ru ответил заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.
Ловушка захлопнулась, истребитель упал.
Военный эксперт объяснил, что иранские военные могли заманить группу американских истребителей в хитро расставленную ловушку. Пилоты могли стать жертвами мнимой безопасности.
«У Ирана система ПВО отлажена сейчас хорошо, но все равно этого недостаточно чтобы отразить, большие групповые или массированные удары авиации со стороны Соединенных Штатов и коалиционных сил, в том числе Израиля. Возможно, американские пилоты осуществляли вылет в ночное время и не ожидали атаки. В этой истории, скорее всего, могла быть засада. То есть, не были включены радиолокационные станции, которые располагаются в береговой части от Ирана к Персидскому заливу, чтобы создать обманчивое впечатление возможности безнаказанно зайти и нанести удары. На самом деле, иранская сторона следила за американскими истребителями. Несколько самолетов могли идти в разомкнутом боевом порядке и когда эта группа начала разворачиваться, то крайняя машина попала под обстрел. То есть, они получили вот такой неожиданный удар», — сказал эксперт.
Пилотов вылечат и отправят на допрос.
По словам Попова, двое пилотов истребителя F-15 катапультировались. Но неизвестно, выжили они или нет.
«Могли попасть осколки. Могли неправильно катапультироваться, могло пламя попасть на купол парашюта. Могли не приземлиться, а приводниться в море. В подобной ситуации очень много нюансов. Это повезло, если они остались живы. Пусть земля была противника, иранская территория, но есть шанс остаться живым», — объяснил он.
Собеседник издания отметил, что, если американские пилоты живы и их нашли иранские военные, то их жизнь вне угрозы.
«Иранцы поступят достаточно гуманно с теми, кто приземлился на парашюте, получил ранения или травмы при катапультировании в боевом полете. Эти пилоты, по большому счету, уже не являются противником для иранцев. Они опасны, когда находятся в самолете, который несет оружие и выполняет свою задачу. Как только пилот вне самолета, летит с парашютом, это уже обреченный на гибель человек», — объяснил эксперт.
Как подчеркнул Попов, иранцы окажут медпомощь американским пилотам, если они в ней нуждаются. При этом летчики могут стать предметом дипломатического торга.
«Думаю, иранским военным хватит и ума, и силы воли не применять к ним насилие, а оказать все-таки содействие. Во-первых, если надо, им, по существующим правилам, должны оказать сразу же медицинскую помощь. Их, конечно, допросят. Вот потом может быть торг. Как их передать, или не передать и судить, оставить у себя в тюрьме до окончания событий. Тут уже дипломаты будут работать, не военные», — уточнил он.
Ранее военный историк Михаил Поликарпов заявил aif.ru, что иранские военные устроят показательное шоу в случае захвата в плен американских военнослужащих. По его словам, «захваченных в плен обязательно будут показывать везде». Поликарпов уверен, что показательной казни не будет, «даже учитывая озлобленность иранцев за убийство верховного лидера Али Хаменеи».
Минус один истребитель в день: нехорошая тенденция для США.
Попов особо обратил внимание на потери США. С начала военных действий ои потеряли порядка пяти истребителей F-15.
«Уже потеряно около пяти самолетов F-15 за время, когда идут взаимные удары Ирана и, соответственно, Израиля и США по Ирану. Это уже не так мало — практически по самолету ежедневно. И авианосец авианесущей группировки американских военно-морских сил отошел еще на примерно 200−300 миль от того места, где они были атакованы иранскими ракетами. И если будут продолжаться в ближайшие 2−3 дня налеты и будут также сбивать хотя бы по одному самолету, или израильскому, или Соединенных Штатов Америки, это признак не очень хороший для противников Ирана. Это повод задуматься о работоспособности в дальнейшем авиации коалиционных сил, которые сейчас наносят удары по Ирану», — сказал он.
По словам Попова, такие потери США идут в плюс Ирану.
«Для Ирана это очень хороший пример, морально-психологическая поддержка войскам сопротивления, которые сейчас находятся на передовой. А для американцев это, конечно, минус большой. Большой психологический удар очередной», — добавил он.