Бахрейн заявил об ударах Ирана по двум отелям и жилому дому в Манаме

«Иранская агрессия направлена против двух отелей и жилого дома в Манаме, причинён материальный ущерб», — говорится в публикации.
Уточняется, что жертв в связи с атакой нет.
Ранее в Bahrain TV заявили, что по объекту в промышленной зоне Бахрейна был нанесён удар.
Позже в МВД Бахрейна сообщили о пожаре после ракетного удара по объекту в промзоне.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше