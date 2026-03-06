Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бахрейн заявил об ударах Ирана по двум отелям и жилому дому в Манаме

Два отеля и жилой дом были повреждены в результате удара Ирана по столице Бахрейна Манаме, сообщила пресс-служба МВД королевства.

Два отеля и жилой дом были повреждены в результате удара Ирана по столице Бахрейна Манаме, сообщила пресс-служба МВД королевства.

«Иранская агрессия направлена ​​против двух отелей и жилого дома в Манаме, причинён материальный ущерб», — говорится в публикации.

Уточняется, что жертв в связи с атакой нет.

Ранее в Bahrain TV заявили, что по объекту в промышленной зоне Бахрейна был нанесён удар.

Позже в МВД Бахрейна сообщили о пожаре после ракетного удара по объекту в промзоне.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше