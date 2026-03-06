Коротченко: ЦРУ пытается разжечь гражданскую войну в Иране

Ранее пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт заявила, что США не исключают возможности проведения наземной операции в Иране.
«Трамп постарается избежать наземной операции с участием американских войск, поскольку ЦРУ сейчас активно работает с курдами, чтобы с их помощью начать процесс дезинтеграции и распада Ирана и установить контроль с помощью курдских прокси над ключевыми нефтегазовыми провинциями», — сказал Коротченко.
По мнению эксперта, наиболее вероятным сценарием на данном этапе является разжигание в Иране гражданской войны.
«Иран — многонациональная страна. Поэтому ЦРУ работает над тем, чтобы попытаться инспирировать внутренние вооружённые столкновения и запустить гражданскую войну, и, следовательно, процесс распада, дефрагментации Ирана как целостного государства. Этот сценарий до ввода американского контингента представляется более вероятным в ближайшей перспективе», — подытожил собеседник aif.ru.
