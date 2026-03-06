Ричмонд
Коротченко: ЦРУ пытается разжечь гражданскую войну в Иране

США не исключают возможности наземной операции в Иране, заявили в Белом доме. Эксперт Коротченко рассказал, как ЦРУ пытается разжечь гражданскую войну в Иране.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп пытается избежать наземной операции на Ближнем Востоке, так как ЦРУ сейчас активно работает над тем, чтобы спровоцировать в Иране гражданскую войну. Об этом aif.ru заявил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Ранее пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт заявила, что США не исключают возможности проведения наземной операции в Иране.

«Трамп постарается избежать наземной операции с участием американских войск, поскольку ЦРУ сейчас активно работает с курдами, чтобы с их помощью начать процесс дезинтеграции и распада Ирана и установить контроль с помощью курдских прокси над ключевыми нефтегазовыми провинциями», — сказал Коротченко.

По мнению эксперта, наиболее вероятным сценарием на данном этапе является разжигание в Иране гражданской войны.

«Иран — многонациональная страна. Поэтому ЦРУ работает над тем, чтобы попытаться инспирировать внутренние вооружённые столкновения и запустить гражданскую войну, и, следовательно, процесс распада, дефрагментации Ирана как целостного государства. Этот сценарий до ввода американского контингента представляется более вероятным в ближайшей перспективе», — подытожил собеседник aif.ru.

Ранее Коротченко допустил, что гибель сотен американских военных на Ближнем Востоке приведет к кризису в США, по этой причине республиканцы могут проиграть ближайшие промежуточные выборы в Конгресс.

