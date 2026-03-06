В МИД оценили возможность реализации экономических проектов с США

«Стороны исходят из того, что у нас, то есть у России и США, имеется огромный потенциал для сотрудничества в самых разных областях. Но при этом важнейшим залогом реализации действительно колоссальных возможностей, которыми обладают торгово-экономические взаимоотношения между нашими странами, является отказ Вашингтона от попыток оказывать на нас массированное давление, включая создание масштабных односторонних препятствий для развития торговли, инвестиционных обменов и других связей», — сказал Рябков.