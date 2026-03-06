Ричмонд
В МИД оценили возможность реализации экономических проектов с США

Рябков назвал отказ США от давления залогом реализации экономических проектов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Залогом реализации двусторонних экономических проектов России и США является отказ Вашингтона от попыток оказать на Москву давление, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Стороны исходят из того, что у нас, то есть у России и США, имеется огромный потенциал для сотрудничества в самых разных областях. Но при этом важнейшим залогом реализации действительно колоссальных возможностей, которыми обладают торгово-экономические взаимоотношения между нашими странами, является отказ Вашингтона от попыток оказывать на нас массированное давление, включая создание масштабных односторонних препятствий для развития торговли, инвестиционных обменов и других связей», — сказал Рябков.

По его словам, этот вопрос также поднимается в рамках переговоров двусторонней рабочей группы по экономическим вопросам. С российской стороны ее возглавляет спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, с американской — спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

