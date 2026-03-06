ВСУ в 2022 году били по селам, чтобы обвинить в этом Россию, заявил ветеран

«Нас никто палками не бил. Там ненависти никакой в их (мирного населения) глазах не читалось. Наоборот, только понимание. Кто постарше, понимали, из-за чего это все происходит. Что это не потому, что мы такие плохие, а потому, что к власти у них просто пришли не те… Кому выделили место западные господа, те и пришли к власти. А народ этого не хочет. Это им не нужно», — подчеркнул «Челентано».