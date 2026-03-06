Израильские военные приказали сотням тысяч людей спасаться бегством

«В Ливане больше нет безопасных мест», — рассказывает Фатима Ибрагим, которая готовила обед в одном из приютов, когда был отдан приказ об эвакуации. По ее словам, она бросила все и убежала, присоединившись к толпам, заполонившим улицы, когда люди разбегались во все стороны. По ее словам, женщина планировала попытаться добраться до береговой линии города, надеясь, что там они будут в большей безопасности.