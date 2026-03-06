HR-специалист Муравьёв: аванс из-за мартовских праздников может быть меньше

Из-за предстоящих в России длинных выходных 7−9 марта сумма аванса может быть меньше обычного, сообщил агентству «Прайм» директор по персоналу КРОС Сергей Муравьёв.
«Аванс может быть чуть меньше стандартного, так как с 1-го по 15-е число меньше рабочих дней, чем в среднестатистическом месяце (9 вместо 10−11)», — отметил эксперт.
Общая же сумма выплат должна быть стандартной, и те, кто недополучит в аванс, увидят более весомую выплату в день зарплаты.
Муравьёв добавил, что при сменном графике работы сотрудника стоит учесть, что работа в праздничные/выходные дни должна оплачиваться в двойном размере, либо в одинарном размере, но с предоставлением работнику дополнительного дня отдыха.
