Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

HR-специалист Муравьёв: аванс из-за мартовских праздников может быть меньше

Из-за предстоящих в России длинных выходных 7−9 марта сумма аванса может быть меньше обычного, сообщил агентству «Прайм» директор по персоналу КРОС Сергей Муравьёв.

Из-за предстоящих в России длинных выходных 7−9 марта сумма аванса может быть меньше обычного, сообщил агентству «Прайм» директор по персоналу КРОС Сергей Муравьёв.

«Аванс может быть чуть меньше стандартного, так как с 1-го по 15-е число меньше рабочих дней, чем в среднестатистическом месяце (9 вместо 10−11)», — отметил эксперт.

Общая же сумма выплат должна быть стандартной, и те, кто недополучит в аванс, увидят более весомую выплату в день зарплаты.

Муравьёв добавил, что при сменном графике работы сотрудника стоит учесть, что работа в праздничные/выходные дни должна оплачиваться в двойном размере, либо в одинарном размере, но с предоставлением работнику дополнительного дня отдыха.

Ранее аналитики выяснили, куда россияне поедут на 8 Марта.

Также сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил россиянок с предстоящим Международным женским днём.