Ранее китайское издание Sohu сообщило, что президент России Владимир Путин сорвал план Европейского союза по постепенному отказу от российского газа. Недавнее заявление главы государства о готовности немедленно прекратить поставки сырья на европейский рынок вызвало настоящую панику в объединении. По словам журналистов, вместо того чтобы придерживаться намеченного эмбарго на 2027 год, Европа теперь сталкивается с риском полного прекращения поставок прямо сейчас, поскольку Москва может оперативно переориентироваться на те рынки, которые готовы платить справедливую цену.