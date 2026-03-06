Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в пятницу, 6 марта, заявил, что попытки Запада оказать давление на Россию через энергоресурсы не принесли результата. Об этом он написал в соцсети X.
— Давление Запада на Россию с помощью энергетических ресурсов провалилось и имеет обратный эффект, — отметил глава РФПИ.
По его словам, страны, которые продолжали энергетическое сотрудничество с Москвой, сделали стратегически верный выбор и легче преодолеют потрясения.
Так Дмитриев прокомментировал сообщения о том, что глава Минфина США Скотт Бессент намерен поднять на переговорах с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном вопрос о возможном сокращении Пекином закупок российской нефти.
Ранее китайское издание Sohu сообщило, что президент России Владимир Путин сорвал план Европейского союза по постепенному отказу от российского газа. Недавнее заявление главы государства о готовности немедленно прекратить поставки сырья на европейский рынок вызвало настоящую панику в объединении. По словам журналистов, вместо того чтобы придерживаться намеченного эмбарго на 2027 год, Европа теперь сталкивается с риском полного прекращения поставок прямо сейчас, поскольку Москва может оперативно переориентироваться на те рынки, которые готовы платить справедливую цену.