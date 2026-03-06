Трамп анонсировал смену руководства министерства внутренней безопасности

Ранее предприниматель и миллиардер из Объединённых Арабских Эмиратов Халаф Ахмад аль Хабтур обратился с открытым письмом к Дональду Трампу, задав американскому лидеру ряд острых вопросов, касающихся военной эскалации в регионе. Бизнесмен поинтересовался, учитывал ли глава Белого дома возможный сопутствующий ущерб перед тем, как «нажать на курок», и задумывался ли о том, что первыми от этого пострадают именно страны Ближнего Востока.