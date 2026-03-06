Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп анонсировал смену руководства министерства внутренней безопасности

Американский лидер Дональд Трамп объявил об отставке Кристи Ноэм с поста главы министерства внутренней безопасности и выдвинул на эту должность кандидатуру члена Сената Конгресса Маркуэйна Маллина (республиканец от штата Оклахома).

Источник: Life.ru

«Я рад сообщить, что высоко уважаемый сенатор от штата Оклахома Маркуэйн Маллин 31 марта станет новым министром внутренней безопасности США», — написал президент США в социальной сети Truth Social.

По словам республиканца, Кристи Ноэм после ухода из министерства внутренней безопасности станет руководителем новой правительственной структуры, созданной для обеспечения безопасности в Западном полушарии.

Ранее предприниматель и миллиардер из Объединённых Арабских Эмиратов Халаф Ахмад аль Хабтур обратился с открытым письмом к Дональду Трампу, задав американскому лидеру ряд острых вопросов, касающихся военной эскалации в регионе. Бизнесмен поинтересовался, учитывал ли глава Белого дома возможный сопутствующий ущерб перед тем, как «нажать на курок», и задумывался ли о том, что первыми от этого пострадают именно страны Ближнего Востока.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше